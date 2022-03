Furore l’incredibile vergona della strada chiusa, maestra a piedi da Agerola per insegnare ad Amalfi, disdette agli alberghi e cittadini vessati

Furore ( Salerno ) l’incredibile vergona della strada chiusa, maestra a piedi da Agerola per insegnare ad Amalfi, disdette agli alberghi e cittadini vessati. Una situazione incredibile questa della provinciale che è la strada fondamentale per le zone alte della Costiera amalfitana per chi viene dai Monti Lattari e Castellammare di Stabia , ma non solo. Disagi infiniti ai lavoratori che cominciano in tanti a venire a Positano e Praiano in particolare da Agerola . Ci sono anche bambini che frequentano la scuola a Conca dei Marini e non possono andare . Albergatori che stanno ricevendo cancellazioni, per non parlare dei costi vertiginosi per il trasporto per chi è costretto a fare il Valico di Chiunzi per Tramonti e Ravello . Il sindaco Milo ha fatto un comunicato, il capogruppo di opposizione Antonella Marchese ha attaccato. Una situazione quasi surreale che, come Positanonews ha scritto, si doveva risolvere da anni con una cabina di regia ( con Regione Campania, Governo, ANAS, provincia, Comuni etc ) straordinaria per la Costiera amalfitana . Agire subito in danno entro massimo 48 ore e ripristinare la viabilità. Intanto davvero è inconcepibile che si continui a stare con questo disagio con la stagione turistica non alle porte ma per alcune località, come Positano, già iniziata e un danno a tutti. Pigliate una via e risolvete subito , intanto i cittadini, anche quelli danneggiati, invece di fare solo post dovrebbe fare esposti agli organi competenti e chiedere anche interrogazioni parlamentari oppure invocare l’intervento sostitutivo del Prefetto.