Frana a Furore: attivata la DID per i ragazzi che frequentano gli istituti di Amalfi e Maiori. A causa di una frana che si è verificata in località Bottara, nel Comune di Furore, in Costiera Amalfitana, la S.P. Ex SS366 Agerolina è chiusa al traffico.

È stata inoltre attivata la DID per tutte le ragazze ed i ragazzi che frequentano gli Istituti di Amalfi e Maiori.

L’Amministrazione comunale di Furore ringrazia vivamente i Dirigenti Scolastici per la professionalità e l’attenzione ancora una volta dimostrata nei confronti del Paese.