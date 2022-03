Frana a Furore, il sindaco fa ordinanza a privati. In seguito della frana avvenuta a Furore, in Costiera Amalfitana, la scorsa domenica, 6 marzo 2022, la S.P. Ex SS366 Agerolina è chiusa al traffico. La strada in località Bottara del Comune di Furore, è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale.

Con l’Ordinanza numero 217 del 08/03/2022, è stato stabilito che “la chiusura della strada si protrarrà fino al ripristino delle condizioni di sicurezza

della ripa posta a monte della sede stradale che ha generato l’evento calamitoso”.

Per tale motivo, Il Sindaco del Comune di Furore ha invitato a disporre apposita Ordinanza con la quale imponga ad horas ai proprietari dei terreni posti a monte della sede stradale, l’avvio dell’esecuzione delle opere di verifica e di eventuale disgaggio delle parti instabili che possono rappresentare potenziale pericolo per la sede stradale, con particolare riferimento anche alla ripa dalla quale si è distaccato il masso roccioso che ha causato l’evento calamitoso. Ciò al fine di mettere in sicurezza la zona di monte della sede stradale”.

Resta fermo che le spese per l’esecuzione dei lavori da eseguire direttamente sulla sede stradale per il ripristino dei danni occorsi a seguito dell’evento calamitoso, non dovranno far carico sul Bilancio della Provincia di Salerno, se non come spese in danno da anticiparsi da parte di questo Ente.

Qui l’ordinanza.