Amalfi, avvisi di interruzione traffico per lavori sulla S.S. 163 su Via Annunziatella e per la strada per Agerola a Vettica, mentre Furore ancora interrotta per frana in località Bottara, per cui da Agerola , e viceversa, non è possibile raggiungere la Costiera amalfitana se non via autostrada, la A3 Napoli – Salerno , a Castellammare di Stabia

Amalfi interruzione per un mese in Via Annunziatella

Sarà interrotto il transito sulla SS163 ad Amalfi (km 29+750) dalle 23:30 alle 06:00 a partire da domenica 13 marzo 2022 e per la durata di un mese (con esclusione delle notti tra venerdì e sabato, nonché tra sabato e domenica).

La misura si rende necessaria per consentire l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza al costone roccioso sottostante Via Annunziatella.

Il transito sarà consentito a mezzi di emergenza/soccorso, servizio notturno reso dalle farmacie e bus di linea.

Amalfi interruzione a Vettica per Agerola per giovedì 10 marzo 2022

Per consentire l’esecuzione in sicurezza del taglio di un albero, ad Amalfi, sulla SP366 “Agerolina”, verrà momentaneamente interrotto il transito nella giornata di giovedì 10 marzo 2022.

All’altezza del Cimitero di Vettica non si potrà transitare nelle seguenti fasce orarie:

dalle 06:00 alle 07:30,

dalle 08:30 alle 13:00,

dalle 14:00 alle 18:00.