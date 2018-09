Positano ancora sulla Festa del Pesce la novità di Tammaro e Di Donato nei Sonacore con le foto di Massimo Capodanno

Positano ancora sulla Festa del Pesce la novità di Tammaro, alla chitarra, e Maria Di Donato nei Sonacore , il gruppo di Musica popolare guidato da Paolo Marrone, che porta avanti la storica eredità della Sesta Napoletana, con le foto di Massimo Capodanno . Positanonews da 13 anni, e il direttore Michele Cinque, dall’inizio, oltre un quarto di secolo, ogni anno segue con particolare attenzione , e sottolineiamo amore, questa che è la più bella festa di mare di fine estate della Costiera amalfitana, nella meravigliosa spiaggia di Fornillo. Ne stiamo parlando con due o tre articoli a settimana, ma continueremo ora col conto alla rovescia con un articolo al giorno. Oggi abbiamo ripreso l’ultimo post di Paolo Marrone, il video di Chiara d’ Amico dell’anno scorso e abbiamo fatto manca una settimana alla 27° edizione della Festa del pesce. Non possiamo non ripredere il post di Massimo Capodanno, fotoreporter professionista, con una vita all’ANSA alle spalle, e non solo. Capodanno , amico di Positanonews da sempre, ma sopratutto trapiantato e innestato a Positano dalla sua Roma, è uno di noi.. sul suo blog Positano My Life ci delizia con tanti bellissimi foto servizi, da apprezzare tutti , in particolare sui personaggi e sull’arte, il servizio è su https://positanomylife.blogspot.com/…/festa-del-pesce-2018. Guardate e godetevi le belle foto che fa Massimo, che ringrazio sempre per la disponibilità, amico di Positanonews ma anche amico mio personale. Ho visto poche persone con la sua energia e professionalità su tutti i servizi, i grandi si vedono sopratutto nelle piccole cose..

Grazie Max

A domani altre “chicche” sulla Festa del pesce su Positanonews ogni sera faremo il punto della situazione.