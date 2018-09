Positano. I fondi della Festa del Pesce per i disabili

Questa Festa è una grande e calorosa stretta di mano. Quasi tutto il paese è coinvolto nella sua organizzazione e moltissimi sono i volontari che prestano la loro opera per la realizzazione di questo evento. Tutto si regge su una regola molto semplice: rimbocchiamoci le maniche e facciamolo insieme. E’ questo spirito che sta alla base dello scopo principale che la Festa del pesce si prefigge: dare una mano a quelle Associazioni presenti sul territorio che prestano la loro opera a favore dei giovani, dell’ambiente, degli anziani o per fronteggiare le emergenze sanitarie e sociali. La stessa Festa del pesce si è costituita in Associazione di promozione sociale garantendo che tutto il ricavato di questa manifestazione venga distribuito per questi fini. La quota più importante viene ogni anno destinata alla Comitato Croce Rossa Costa d’Amalfi che lo utilizza per coprire parte delle spese per la gestione delle proprie attività sul nostro territorio. Quest’anno, grazie alla segnalazione del responsabile di Positano di questo Comitato,i fondi raccolti dalla Festa del Pesce verranno utilizzati principalmente per l”acquisto di una sedia montascale motorizzata, che risulterà di grande utilità per i disabili e gli anziani del nostro paese, quotidianamente alle prese con il superamento delle numerose barriere architettoniche della nostra città ” verticale “. E’ un piccolo progetto,che potrà però portare dei significativi vantaggi nel miglioramento della qualità di vita dei nostri concittadini non autosufficienti. Noi ce la metteremo tutta per realizzarlo, ma il vostro aiuto è fondamentale, sia partecipando alla Festa, sia acquistando i biglietti della nostra lotteria che sono in vendita in molti esercizi commerciali di Positano. Siamo sicuri che il grande cuore di Positano e dei suoi ospiti anche questa volta riuscirà a portarci alla meta.

Grazie a tutti.

Paolo Marrone