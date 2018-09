La Festa del Pesce a Positano che ricorre ogni anno si terrà il prossimo 29 settembre a Fornillo. Non mancheranno le tradizioni che saranno puntualmente chiamate in causa e non mancherà nemmeno il gruppo di musica popolare “La Paranza du Tramontano” costituito da: Dora Galiero che si occupa di: “ballare, cantare e suonare o’ sceta vaiass” o chiamato anche “violino dei poveri”: Raffale Venosi che suona la Tammorra, la chitarra battente e balla; Emiliano: canta e suona le castagnette; Isidoro Caso: canta e suona la fisarmonica; Emanuela Donnarumma: suona il “putipu” e balla; Marianna Blasio: suona “o triccaballac” e balla; Mario Nuzzo: suona la ciaramella.

Vi riportiamo una fotogallery simpatica. Il gruppo è originario di Tramonti ed è molto amico del nostro giornalista e reporter di Tramonti “Michelangelo Nasto”.