Positano, Costiera amalfitana. Come da tradizione nella “nostra” spiaggia, la spiaggia del cuore, dove siamo nati e vissuti, seguiamo la festa più bella del mare d’ Amalfi , la Festa del Pesce a Fornillo, e lo facciamo a modo nostro, riprendendo in spiaggia Paolo Marrone, con alle spalle la Torre di Fornillo, che è stata di Clavel, e ha visto il “gotha” della cultura e l’arte mondiale, amico di Massine e Picasso, ed è un tutto dire..

Il 29 settembre a Positano torna il tradizionale ed atteso appuntamento con la “Festa del Pesce” nello splendido scenario della spiaggia di Fornillo. La grande novità di quest’anno, che noi di Positanonews possiamo rivelarvi come anteprima esclusiva, è la presenza del gruppo di musica popolare la “Paranza do Tramuntan”, il bravissimo gruppo del vulcanico Isidora della fantastica Dora, che annuncerà per il paese l’evento al posto dello storico Pazzariello di Terracciano . .

A suonare ci saranno i “Sonacore” per un’ora, e non poteva essere altrimenti, il gruppo di Paolo Marrone impersona una storia di ricerca di musica popolare nel corso dei decenni, loro stanno portando avanti il testimone di questo discorso di cultura che si tramanda di generazione , in generazione, che fa parte di questo patrimonio immateriale che ci ha permesso anche il riconoscimento UNESCO e va trasmesso alle future generazioni.

L’evento, di cui Positanonews è media partner, ogni anno attrae i tanti turisti che si trovano in costiera amalfitana consentendo loro di trascorrere una serata gustando il pescato fresco e divertendosi con musiche e balli. Sarà possibile deliziare il palato con i piatti della tradizione, come tubetti e totani, totani e patate, frittura di paranza, insalata di polpo e zuppa di cozze. I preparativi cominceranno il giorno precedente con la pulitura del pesce pescato alla quale potranno partecipare, se lo desiderano, anche i turisti per vivere un’esperienza davvero unica.

La serata sarà animata da gruppi di musica popolare e, alla fine della festa, immancabile lo spettacolo della Torre illuminata dalle luci e dai fuochi che saluteranno ufficialmente l’estate positanese. Intanto per il paese sono già in vendita i biglietti, accorrete..

In allegato la fotogallery della Festa del Pesce del 1982 Special thanks Giuseppe Di Martino