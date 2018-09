Positano, Costiera amalfitana. Monta l’attesa per la Festa del Pesce a Fornillo, lafesta di fine estate della costa d’ Amalfi, che come per tradizione si svolgerà l’ultimo sabato di settembre , il 29.

Diverse persone ci stanno chiedendo informazioni più dettagliante su dove e come si svolge la Festa, su come ci si arriva e dove si può parcheggiare o alloggiare. Dedichiamo questo secondo post quindi a rispondere a queste richieste, nell’intento di rendere più agevole e consapevole la partecipazione alla Festa.

Per arrivare a Positano il 29 settembre è consigliabile utilizzare auto o moto proprie, in quanto non sono previste corse straordinarie dei mezzi pubblici e per chi volesse utilizzare quelle ordinarie ci sarebbero ovvi problemi di rientro, dato che all’orario di chiusura festa, verso le 23.30, i mezzi pubblici non circolano più. Chi avesse deciso di pernottare il sabato notte avrebbe già dovuto prenotare da tempo visto che quel giorno Positano è sold out. La Spiaggia di Fornillo, dove si svolge la festa è la seconda spiaggia di Positano, accessibile in vari modi. Il percorso che consigliamo è quello che prevede il parcheggio della vostra auto o moto in uno dei garages centrali ( Mandara, Di Gennaro, Migliaccio, Russo) per poi proseguire a piedi fino al molo della spiaggia grande (10 minuti) e li imbarcarsi su una delle nostre navette gratuite fino alla spiaggia di Fornillo (5 minuti). Per chi non volesse prendere la barca, sempre dal molo parte una stradina pedonale che in 10 minuti vi porta alla Festa. Per i più avventurosi è possibile raggiungere la spiaggia di Fornillo scendendo per la scala che attraversa l’omonimo quartiere e inizia all’altezza dell’Hotel Posa Posa. Anche qui, nelle vicinanze, ci sono alcuni piccoli parcheggi dove si può lasciare l’auto. (Anna, Macri, F.lli Milano, Carpineto). Lasciamo però questa soluzione ai più aitanti, dato che la scala è si molto bella, ma anche lunga e faticosa soprattutto al ritorno, tutto in salita. Ora siete arrivati, la spiaggia di Fornillo, vi accoglie con tutta la sua bellezza, dominata dalla sua torre, illuminata a festa, libera da sdraio e ombrelloni, con il palco montato in riva al mare, dove già si odono le prime note e gli stands dove potrete gustare le nostre specialità.

Il prossimo post sarà dedicato al menu, con una descrizione dettagliata di tutte le pietanze.

Paolo Marrone