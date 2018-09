Positano in attesa della Festa del Pesce a Fornillo un tuffo nel passato, l’edizione 1982 alla Chiesa Nuova. Le foto dell’evento più bello di settembre in Costiera amalfitana sono state pubblicate da Giovanni Scala, fotografo e storico di Praiano, e sono , a detta dello stesso Scala, in mancanza di smentita, dell’indimenticabile V.E.P. Raffaele Di Martino, a riprendere l’archivio fotografico è il fotografo e informatico Giuseppe Di Martino. Intanto Paolo Marrone con il gruppo continuano a vedersi per organizzarsi sulla spiaggia di Fornillo “Sul solco della tradizione, ma ci saranno molte sorprese..”, ha anticipato a Positanonews Paolo Marrone. Intanto sono meravigliose queste foto che riprendono il Gruppo di Musica Popolare della Costa d’ Amalfi, poi al Bar Internazionale il gruppo organizzatore d’allora, col mitico Garibaldi, ma sono in tanti che si sono cimentati in questa organizzazione, la famiglia Esposito, per esempio, Luciano, Nico, Daniele e i tanti volontari che accorrono per amore e passione della Festa e di Fornillo, la vera spiaggia popolare dei positanesi, luogo dell’animo e dello spirito. L’appuntamento, come da tradizione, a Fornillo è l’ultimo sabato di settembre , il 29 , non poteva essere data migliore per me, il mio onomastico. Seguiamo da oltre un quarto di secolo la Festa del Pesce e non mancheremo neanche quest’anno, se Dio vorrà.. E’ la festa più bella della nostra Terra delle Sirene

