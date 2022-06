Traffico paralizzato in penisola sorrentina a causa del grave incidente verificatosi a Punta Scutolo

Un 2 giugno infernale oggi in penisola sorrentina con il traffico completamente paralizzato dalle 15.00 di oggi, ora in cui si è verificato un grave incidente a Punta Scutolo che ha visto coinvolti una moto ed un’auto.

L’arteria principale di ingresso ed uscita dalla Penisola si è trasformata in un serpente di auto ferme sotto al sole con tutti i conseguenti disagi. Un traffico che già si presentava intenso a causa della giornata festiva in cui tanti hanno deciso di raggiungere la Penisola Sorrentina per trascorrere un 2 giugno all’insegna del relax.

Sul luogo dell’incidente sono presenti gli agenti della Polizia Municipale di Meta, i Carabinieri di Piano di Sorrento e gli uomini della Mobile di Sorrento. della mobile di Sorrento

Da Seiano a Meta si stima un tempo di percorrenza di circa un’ora. Una situazione estremamente difficile considerato il grande caldo che sta provocando anche malesseri ad alcuni dei viaggiatori incolonnati nel traffico.

Invitiamo tutti ad evitare di percorrere Punta Scutolo fino a quando la situazione non sarà tornata alla normalità e deviare per strade alternative.

In ogni caso utilizzare la massima prudenza.