Dopo il grave incidente di oggi che ha paralizzato la penisola sorrentina, torna l’incubo traffico per il rientro dalle spiagge

In questa giornata di festa in tanti hanno raggiunto la penisola sorrentina per trascorrere qualche ora di relax magari godendosi il sole ed il mare in spiaggia. Ma, dopo i momenti di spensieratezza e divertimento, ci si trova a fare i conti con l’incubo del traffico a causa dei tanti veicoli in uscita dalla penisola sorrentina.

Un disagio che si aggiunge a quello già registrato nel pomeriggio di oggi sulla S.S. 145 a seguito di un grave incidente stradale verificatosi a Punta Scutolo e che ha paralizzato per ore il traffico in entrata ed uscita dalla penisola sorrentina con lunghissime file di veicoli incolonnati sotto il sole cocente.

Come sempre invitiamo tutti a prestare la massima attenzione ed a rispettare le norme del Codice della Strada al fine di tutelare la propria ed altrui incolumità e concludere in tranquillità questa giornata festiva del 2 giugno.