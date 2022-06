Meta, Via Alberi bloccata dal traffico complice il semaforo in tilt. Consigliamo l’alternativa di Via Casanocillo

Meta, completamente bloccata dal traffico Via Alberi a causa del semaforo in tilt e del numero di veicoli in circolazione a causa dell’incidente verificatosi alle 15.00 di oggi a Punta Scutolo che ha comportato la paralisi del traffico e la conseguente deviazione di centinaia di mezzi per la strada alternativa di Alberi. Assenza totale di controlli che sarebbero necessari per dirigere la gran quantità di veicoli.

Ci sentiamo di consigliare come ulteriore strada alternativa Via Casanocillo che risulta libera. Un paradosso in realtà perché la strada ufficialmente sarebbe chiusa ma in questo momento di estrema difficoltà è l’unica percorribile.

Invitiamo ancora una volta a prestare comunque la massima attenzione trattandosi di strada dalla particolare conformazione e dalla carreggiata abbastanza stretta. Importante rispettare i limiti di velocità per la propria ed altrui incolumità.