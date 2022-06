Odissea per una sposa proveniente da Caserta. Da ore bloccata nel traffico verso la penisola sorrentina

Il traffico che sta caratterizzando questo pomeriggio del 2 giugno, aggravatosi con il grave incidente stradale verificatosi verso le 15.00 a Punta Scutolo, sta creando problemi anche ad una sposa che da Caserta deve raggiungere la chiesa dove ad attenderla con ansia c’è il futuro marito e tutti gli invitati. L’auto con a bordo la futura sposa è rimasta bloccata nei pressi di Alberi ed il ritardo è oramai di quasi due ore.

La strada di Alberi è particolarmente trafficata perché scelta da molti come via alternativa alla S.S. 145 dove la viabilità è completamente bloccata. Inoltre, ad aggravare la situazione già di per sé complicata, si è aggiunto anche il semaforo di Alberi che è andato in tilt.

Auspichiamo che la sposina possa al più presto raggiungere l’altare per pronunciare il suo sì.