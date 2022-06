Incidente a Punta Scutolo , traffico infernale questo 2 giugno da Castellammare a Sorrento . Pochi minuti fa, poco dopo le 15 , un grave incidente sulla S.S. 145 che porta da Castellammare di Stabia e l’autostrada A3 Napoli – Salerno a Vico Equense e la penisola Sorrentina.

L’incidente ha visto coinvolta una moticicletta e due auto, ci sono due ambulanze del 118, carabinieri e traffico bloccato da e per Meta, consigliamo deviazione per Alberi . Anche questa mattina i tempi di percorrenza sono stati lunghissimi e auto bloccate nella galleria di Seiano.

tanti hanno trascorso in auto la prima parte della giornata del due giugno: tutti bloccati nel traffico. Code sia all’ingresso della città sul raccordo autostradale che verso Pozzano e la Statale sorrentina.

Ore per arrivare ai lidi nel primo vero ponte d’estate. Ma la situazione non è migliore appena varcati i caselli dell’autostrada. Una situazione di caos già quotidiana durante la settimana, che nei giorni festivi diventa impossibile per l’arrivo di chi dal napoletano tenta di raggiungere la penisola sorrentina.

Al momento ancora non abbiamo notizie certe sulla dinamica dell’incidente e sulle conseguenze . Aggiorneremo questo articolo alle ore 16