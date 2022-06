Incidente a Punta Scutolo, son due i feriti gravi. Chiusa la galleria, ora è inferno da Sorrento a Castellammare per il ritorno dalle spiagge . Giornata da incubo, ma poteva finire peggio questo 2 giugno 2022 , una Festa della Repubblica contrassegnata dal traffico in Penisola Sorrentina che Positanonews ha seguito tutta la giornata.

L’incidente di oggi pomeriggio ha paralizzato il traffico per tutto il pomeriggio. Grande paura per l’incidente, la motocicletta si è scontrata con un’auto . Chiusa anche la galleria di Pozzano per l’emergenza traffico. Ingorghi per tutta la giornata e lungo tutto il percorso che porta dall’ingresso di Castellammare di Stabia fino a Sorrento.

Un inferno per chi ha deciso di trascorrere una giornata al mare o anche solo a pranzo fuori. In serata chiusa anche la galleria di Pozzano per le troppe auto all’interno del tunnel.

Una situazione di caos che in serata si è spostata anche all’interno della città tra il corso Vittorio Emanuele e il lungomare. Bloccati anche i molti pullman di turisti. Necessario intervenire al più presto sul fronte della viabilità.

È andato malissimo il test della prima giornata di festa che inaugura la stagione estiva. A rischio per il troppo caldo le famiglie rimaste in trappola per ore all’interno delle loro auto. Ma non è andata molto meglio neppure a chi si è spostato in scooter.

Ora è cominciato l’inferno per il ritorno dalle spiagge da Sorrento a Vico Equense continui ingorghi. L’unica via di fuga libera è casa Nocillo che, paradossalmente, è ufficialmente chiusa.