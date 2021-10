Affluenza al voto, in Campania 27% a Caserta 24, Benevento 43 a Vico Equense 48 %

Finito il voto per il ballottaggio oggi , se ne parla domani mattina, poi inizierà lo scrutinio che Positanonews seguirà in diretta, per conoscere i sindaci che usciranno dai ballottaggi . L’affluenza alle urne è in calo, rispetto al primo turno di due settimane fa, nei due comuni capoluogo campani al ballottaggio. A Benevento alle 19 ha votato il 32,61% degli aventi diritto (41,75% il 3 ottobre), mentre a Caserta l’affluenza si ferma al 25,82% contro il 37,84% del primo turno.

CAMPANIA 26,98% (37,22%)

Caserta 25,82% (37,84%)

Benevento 43,58% (54,46%) ore 23

Afragola 28,78% (48,82%) ore 23

Melito di Napoli 32,77% (47,35%) ore 23

Vico Equense 48,01% (52,29%) ore 23

Volla 23,04% (27,35%)

Battipaglia 38,45% (52,51%) ore 23

Eboli 36,22% (49,78%) ore 23