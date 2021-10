Vico equense affluenza al 35%, tensione ai seggi

Vico Equense – L’affluenza alle ore 19 è del 34,95%, poco più di tre punti percentuali in meno rispetto al primo turno (38,15%). Sembra quindi che gli appelli a tornare alle urne, lanciati da entrambi i candidati, non abbiano fatto breccia. I candidati a sindaco di Vico Equense, Peppe Aiello e Maurizio Cinque, hanno votato questa mattina nei rispettivi seggi. Oggi si vota fino alle ore 23. Domani seggi aperti dalle 7 alle 15 del pomeriggio. Secondo i primi dati del Viminale (30 Comuni su 63) alle 19 l’affluenza ai ballottaggi è ancora in calo e si attesta al 27,46% contro il 32,57% del primo turno.

Ci riferiscono di tensione ai seggi, ma candidati in giro con gadget e tanti post sui social network