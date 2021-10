Vico Equense, alle 12 ha votato il 13,10 % . Gli appelli di Peppe Aiello e Maurizio Cinque

Vico Equense ( Napoli ) . Alle ore 12.00 ha votato il 13,10% degli aventi diritto. Al primo turno, alla stessa ora, aveva votato il 15.22%. Si è sotto di circa due punti percentuale. Appelli da entrambi i candidati a sindaco ad andare a votare. “Invito gli indecisi, tutti i cittadini ad andare a votare: il voto è un gesto importante di responsabilità civile con il quale ogni elettore può scegliere e attraverso quella scelta, dire la sua. L’astensione costituisce un pericolo, sempre. Io ho scelto, voi siete ancora in tempo. Si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15”, ha detto il candidato Peppe Aiello all’uscita dal seggio elettorale. “L’esercizio del voto è il gesto più importante in una democrazia nonché simbolo di libertà e partecipazione. Ora, in questo preciso momento, noi scegliamo la Vico Equense di domani. Io ho votato, fatelo anche voi!” il commento di Maurizio Cinque, che ha rinnovato l’appello ai vicani a recarsi alle urne.