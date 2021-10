Ballottaggio Battipaglia, affluenza , sondaggi e spoglio dei voti

In provincia di Salerno i cittadini di Battipaglia sono chiamati a votare per le elezioni comunali. In questo caso si tratta del ballottaggio e quindi del secondo turno.

In corsa per la fascia di sindaco della città salernitana Cecilia Francese e Antonio Visconti.

Elezioni Battipaglia: Risultato primo turno

Al primo turno ha avuto la meglio Cecilia Francese che ha superato il 45% mentre il secondo più votato è stato Giuliano Di Costanzo con il 33%.

Cecilia Francese 45,65%

Ugo Tozzi 4,91%

Carmine Bucciarelli 3,40%

Bruno Di Cunzolo 1,69%

Enrico Farina 2,97%

Antonio Visconti 33,12%

Maurizio Mirra 8,25%

Ballottaggio Battipaglia: le liste

Candidato sindaco: Cecilia Francese Avanti Battipaglia Angela Bacco

Vito Balestrieri

Vincenzo Botte

Barbara Capasso

Biancamaria Carleo

Pierino Carrafiello

Rosa Cataldo

Antonella D’Alessandro

Federica D’Ascoli

Luigina D’Elia

Carla Galizia

Alfonso La Terza

Cosimina Mandia

Giuseppe Manzi

Elena Oliva

Assunta Palmieri

Giuseppe Pepe

Marco Raimondo

Amerigo Restaino

Dario Toriello

Enrico Tucci

Laura Vece Carlo Viscido

Fernando Volpe Etica Centanni Luigia

Cerullo Pietro

Cupertino Mariangela

D’Amico Vincenzo

De Sio Vincenzo

Di Cunzolo Lucia Lorenza

Farina Gianluigi

Ferrara Giuseppe

Fratinardo Oriana

Fusco Viviana

La Rocca Amedeo

Lenza Giuseppe

Longobardi Dora

Lucia Vito

Marrone Marco

Nicastro Maria Gabriella (in Mellone)

Petrosino Antonietta

Prisco Amodio (detto Emidio)

Raimondi Lucia

Taglianetti Damiano

Tolomeo Fosca

Vicinanza Elio

Volpe Melania Anna

Zaccaria Gerardo Battipaglia 2021 Anzalone Salvatore

Alfano Rita

Bacco Brian

Demetria Barile

Casella Carlo

Cuoco Anna

D’Alesio Alfonsino

D’Andretta Umberto

D’Auria Lorenzo

Faiella Myriam

Ferullo Osvaldo

Fierro Giulio

Finale Monica,

Forlano Lorenzo

Grasso Zaira

La Torre Feliciana

Leo Romeo

Masi Giorgio Maria

Miranda Chiara,

Pierri Maria Letizia

Pintori Gianluigia

Ragone Enrico

Rio Sandra

Simeone Antonio Con Cecilia Alessio Michele

Cappelli Angelo

Cesaro Vincenzo (detto Enzo)

Clemente Vincenzo

Controne Gaetano

Di Luca Raffaele

Falcone Francesco

Fornataro Daniela

Francese Christie (detta Cristina)

Fusco Rosaria

Greco Pietropaolo (detto Pierpaolo)

Mancaniello Gianluca

Mauro Fedele

Morini Elda

Napoli Francesca

Nardiello Alessandro

Pepe Vincenzo

Rago Luigi

Schiavo Giuseppe

Trotta Maria

Urgo Rosaria

Ventriglia Angela

Vitale Alessandro

Cappiello Laura Insieme per Battipaglia Amendola Elvira

Basileo Paola

Butrico Fabio

Capezzuto Antonella

Carbone Giuseppe

Ciottariello Raffaele

Costabile Monica

D’Aquino Carmine

Dell’Aglio Antonio

Di Salvatore Chiara

Fortunato Lucio

Guardigni Maria

Iorio Giusy

Irollo Sebastiano

Lauri Luigi

Marino Francesco

Mazzei Paola

Minelli Antonio

Natarova Irayida

Nunziata Alessio

Passarella Costantino

Prestigiacomo Letizia

Tafuri Luciano

Tutino Giuseppe

Candidato sindaco: Antonio Visconti

Liberali e Solidali

Apostolico Stefania

Bellucci Giancarlo

Belmonte Immacolata

Bonfrisco Antonietta Giovanna Carmela

Bovi Giuseppe

Cuozzo Giuseppe

Di Feo Katiuscia

Ferrara Mauro

Immediata Azzurra

Marciano Giuseppe

Marino Gaetano

Matonte Antonio

Napoli Michela

Palo Damiano

Paolillo Raffaella

Pierro Gerardo

Sacco Roberta

Sada Agostino

Santoro Robin

Scottillo Antonio

Spada Giovanni

Tamburo Violante

Terribile Michele

Vicinanza Roberto

Partito Democratico

Anzalone Vincenzo

Battipaglia Antonino

Benvenuto Silvio

Bini Giulia

Caprino Gemma

Citro Maria

Chiacchiaro Giuseppina

Cestaro Vincenzo

D’Acampora Luigi

De Vita Fabio

Della Corte Rosa

Galluzzo Sergio

Liguori Luisa

Limongiello Daniela

Marchetta Maria Grazia

Marino Marilù

Monaco Teresa

Noschese Matteo

Paini Antonella

Pepe Rosa

Previte Carmelo

Sabatella Pasquale

Salomone Alessandra

Zottoli Domenico

Campania Libera

Barra Anna

Battaglia Virgilio (detto Stefano)

Caiazzo Marianna

Di Benedetto Gaetano

D’Oria Diamante

Esposito Anna

Falivene Adele

Farina Vincenzo

Galdi Rosario

Guadagno Paolo

Ippolito Dario

Labate Francesca

Mari Simone

Megaro Gelsomino

Melchionda Gianpaolo

Pirolli Cristina

Provenza Giuseppe

Sagarese Antonio

Tesauro Annamaria

Voccia Gerardo

Cuoco Angela

Iarriccio Teresa

Alfieri Rachele

Gioia Giovanna Rita

Partito Socialista Italiano

Cairone Alessio

Baldi Alfonso

Agresti Raffaele

Apostolico Gerardina

Avallone Margherita

Bagnoli Barbara

Becci Rosa

Bruscolotti Angelica

Capozzolo Alessio

Conte Ilaria

Di Giorgio Marcello

Di Napoli Dalila

Faccenda Ivana

Glielmi Ivano

Grimaldi Antonietta

Infante Daniela

Mancino Elio

Parisi Luigi

Piano Gilda

Pirozzi Amedeo

Sica Teodoro

Ventriglia Michele

Viscido Carmina (detta Carmen)

Sica Angela

Udc-Movimento Pro Battipaglia

Cianci Gerardo

Coralluzzo Anna

D’Ambrosio Ermete

Di Pino Michele

Faccenda Giovanni

Ferrara Maria

Ferrazzano Natalina

Gallo Lucia Maria

Magliano Francesco (detto Franco)

Marolda Martina

Muto Luca

Noschese Vittorio

Pagnotta Amedeo

Pagnotta Giovanni

Pastore Francesca

Petolicchio Ivan

Ricciardi Davide

Rocco Renato

Sbordone Rossella

Sessa Concetta

Vernacchia Anna Maria Giulia

Verrone Barbara

Visconti Massimo

Ferraioli Raffaele

Popolari-Battipaglia Viva

Bukne Mariangela

Butrico Daniele

Caso Pasquale

Cestaro Anna

Cioffoletti Clorinda

Nuzzi Clara

D’Angelo Chiara

D’Angelo Giulia

D’Avino Anna Maria

De Pasquale Gerardo

Denza Miriam

Falivene Antonio

Inverso Vincenzo

Landi Assunta

Lanza Agnese

Lanzalotti Daniela

Longo Tiziana

Maiorano Amanda

Matula Giuseppina

Oliva Giuseppe

Sacco Anna

Soriente Giuseppe

Toriello Tullio

Zoppo Cristina

Noi tutti liberi e partecipi-Centro Democratico

Amoddio Tania

Bufano Emanuela

Cesaro Mirko

Dal Col Jessica

D’Alessio Alfonso

De Chiara Maria Del Percio Giuseppe (detto Geppino)

Di Marino Tiziana

Esposito Raffaele

Fasano Stefano

Forgione Rosaria

Gallo Edmondo

Gentile Sergio

Giordano Michele

Iuliani Carmela

Mare Maria

Mazzei Arturo

Montella Fabio

Pellegrino Annunziata

Pellegrino Mario

Stellavatecascio Teresa

Tufarelli Rita

Valanzano Luigi (detto Gino)

Zarrillo Giovanni

Ballottaggio Battipaglia: affluenza

Disponibile a partire dal primo rilevamento

Ballottaggio Battipaglia: sondaggi

Questi saranno disponibili, con gli exit poll, solo al termine delle operazioni di voto che nello specifico sono previste per domani, lunedì 18 ottobre, alle ore 15.