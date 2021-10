Eboli al ballottaggio fra Conte e Cuomo, affluenza, sondaggi, voti

In provincia di Salerno a Eboli sono chiamati a votare per le elezioni comunali. In questo caso si tratta del ballottaggio e quindi del secondo turno.

In corsa per la fascia di sindaco della città salernitana Mario Conte e Antonio Cuomo.

Elezioni Eboli: risultato primo turno

Al primo turno ha avuto la meglio Mario Conteche ha superato il 26% mentre il secondo più votato è stato Antonio Cuomo con il 20%.

Damiano Capaccio 3.020 – 15,07%

Damiano Cardiello 2.793 – 13,94%

Mario Conte 5.396 – 26,93%

Antonio Cuomo 4.126 – 20,59%

Alfonso Del Vecchio 394 – 1,97%

Cosimo Pio Di Benedetto 3.025 – 15,09%

Alessandro La Monica 523 – 2,61%

Giancarlo Presutto 763 -3,81%

Ballottaggio Eboli: le liste

Candidato sindaco: Mario Conte

Eboli 3.0 La città in Comune

Albanese Iolanda

Altieri Damiano

Balestrieri Matteo

Brenga Cosimo

Busco Angela

Coiro Fernando

De Palma Serafina

Della Rocca Tiziana

Di Leo Mario

Galasi Annunziata

Gallotta Vito

La Brocca Nadia

Longo Mariangela

Maffettone Alessandro

Malangone Fabio

Mirra Gerardo

Mollica Umberto

Naponiello Cosimo

Pierro Maria Rosaria

Sabato Beatrice

Sgritta Gianmaria

Spera Francesca

Trovato Paola

Villecco Marianna

La Città del Sele

Alfano Antonio

Campagna Vito

Ciao Paola

Cicalese Rosario

Ciccarone Rosaria

Curcio Massimiliano

Di Candia Camilla

Di Gaeta Monica

Gaeta Walter

Grimaldi Bruno

Lavorgna Adolfo

Maiorino Michele

Marisei Salvatore

Masiello Damiana

Mazzaro Giorgia

Mazzella Sonia

Moscariello Cesare

Palma Alessia Saveria

Petolicchio Stefania

Piccirillo Fausto

Polito Lucilla

Ruocco Pasquale

Santoro Marco

Veglio Anna Rosa

Uniti per il territorio

Astone Mirko

Alfano Lidia

Alfano Nancy

Bruno Gianluigi

Buono Roberta

Capaccio Rita

Caputo Assunta

Carbone Maria

Colamartino Elisabetta

Corsetto Antonio

Costantino Sara

Di Matteo Daniel

Di Palma Sara

D’onofrio Francesco

Landi Dario

Maratea Vito

Massa Cosimo

Menduti Rita

Napoliello Gessica

Nigro Antonio

Papa Crescenza

Pierri Paolo

Polito Fabio

Torino Maria Raffaella

Candidato sindaco: Antonio Cuomo

Idea Futuro

Giarletta Pierluigi

Merola Pierluigi

Naimoli Simona

Adelizzi Rosa

Altieri Vito

Benevenga Maria

Coppola Giuseppe

Cuomo Vito

Cuozzo Michele

D’Angelo Raffaele

Daini Cipriana

Di Nuto Stefania

Ferrara Emilia

Izzo Giulia

Landi Roberto

Liliano Cosimina (Mina)

Marchesano Vincenzo

Mirra Gennaro

Palmieri Vito

Papa Cosimo

Sagaria Donata

Salviati Pasquale

Trotta Renato

Villani Francesco

Italia Viva

Busillo Carmine

Masala Emilio

Altieri Palmina (Mina)

Aragona Claudio

Barone Massimiliano

D’Avino Antonella

De Prisco Giuseppe

Di Canto Francesco Pio Damiano

Di Stefano Gerardo

Giorleo Patrizia

Giovine Raffaela

Glielmi Gerardo

Granito Ettore

Mazzara Venusia

Micieli Francesco

Mirra Nevina

Moccaldi Elvira

Passannanti Raffaele

Re Nicola

Senatore Anna

Sibona Giancarlo

Sica Diego

Vecchio Elena

Volpe Agostino

Partito Democratico

Lamanna Gerardo

Rizzo Francesco

De Cesare Alessia

Squillante Francesco

Cennamo Cosimina

Grasso Roberto

Mazzini Pietro

Avallone Michael

Bolcina Simona

Calabrese Simone

Chiella Maria

Cicia Laura

Cobuccio Daniela

Di Cosmo Concetta

Di Palma Sara

Fabbiano Deborah

Gargiulo Annarita

Garofalo Attilio

Giordano Amedeo

Oliva Luca

Pendino Rita

Pili Emmanuel

Russo Loredana

Stanzione Raffaella

Ballottaggio Eboli: affluenza

Disponibile a partire dal primo rilevamento

Ballottaggio Eboli: sondaggi