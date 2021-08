Chiara Ferragni: “In viaggio tutta la notte in direzione costiera amalfitana”, ma prima tappa ad Ischia

Siamo salpati ieri dalla Sardegna e abbiamo viaggiato tutta la notte in direzione costiera amalfitana. Trascorreremo alcuni giorni in costiera amalfitana e tra Ischia, Capri, Positano, Amalfi. Lo ha reso noto Chiara Ferragni, alcune ore fa, sul suo profilo Instagram. Un’ora fa il suo yacht è approdato ad Ischia, per poi raggiungere probabilmente Capri e dopo la costiera amalfitana con immancabile tappa a Positano. Chiara e la famiglia Ferragni, con suo marito Fedez e i due figli sono in viaggio da diversi giorni per una vacanza tutta italiana lungo le coste della Sardegna, che l’influencer ha condiviso volentieri tra i suoi post.

Chiara Ferragni e le sue sorelle in Sardegna

Naturalmente non è la prima volta dei Ferragnez da queste parti. Basti pensare che Chiara ha visitato Capri più volte per lavoro. Lei e Fedez sognano la costiera amalfitana ogni giorno, in qualunque periodo dell’anno, condividendo foto di Positano anche a gennaio in pieno inverno. In quell’occasione, Chiara Ferragni fu chiamata per fare da testimonial per Tod’s e quindi la Costiera è stata scelta come location per le riprese dello spot, con scatti ad Amalfi, al Santa Caterina di Positano, Praiano e Ravello .E’ un luogo che incanta tutti, anche coloro che a bordo di uno yacht sarebbero potuti andare in ogni parte del mondo, e invece hanno scelto proprio la nostra Positano.