Sabrina Ferilli con i Ferragnez a Positano: “Grazie per l’ospitalità“.

Tra gli ospiti a bordo del suo mega yacht, non è passata inosservata Sabrina Ferilli, una vera e propria icona nel panorama televisivo e cinematografico italiano.

Becca e porta a casa… grazie per l’ospitalità è quello che si legge in una storia pubblicata proprio sul profilo Instagram della nota attrice, che si ritrae proprio in compagnia della nota imprenditrice e influencer Chiara Ferragni e di suo marito, il celebre cantante Fedez.

Infatti la famiglia Ferragni è in viaggio da diversi giorni per una vacanza tutta italiana e non poteva di certo mancare la tappa a Positano, un luogo magico che Chiara e suo marito sognano anche d’inverno e che l’influencer ha condiviso volentieri tra i suoi post.