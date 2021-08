Positano, Chiara Ferragni e Fedez innamorati come il primo giorno. Virale la foto di un loro bacio carico di passione

Chiara Ferragni e Fedez continuano la loro vacanza estiva regalandosi una tappa a Positano, città romantica per eccellenza. E tra i due, da pochi mesi diventati genitori per la seconda volta, l’amore è sempre vivo come il primo giorno ed a dimostrarlo una delle tante foto postate dalla coppia sui social in cui si lasciano immortalare mentre si scambiano un bacio carico di passione. Uno scatto che ha fatto impazzire il web ed in tanti già fantasticano su un terzo bebè