Sorrento, balena arenata al Porto di Marina Piccola

Sorrento. Singolare quanto avvenuto nel porto di Marina Piccola dove una balena, avvicinatasi troppo alla riva, si è arenata non riuscendo a riprendere il largo. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi per cercare di liberare il cetaceo chiaramente in difficoltà e metterlo in sicurezza assicurandosi che stesse bene. Forse il mare agitato avrà spinto la balena nelle acque basse del porto impedendole di riuscire a riprende il largo. La balena é poi scomparsa alla vista inabissandosi. I testimoni la hanno vista entrare, sbuffare, e dirigersi verso l’angolo della banchina per cercare l’uscita.

Presenti sul posto il Comandante della Guardia Costiera Enrico Staiano con i suoi uomini, a verificare una eventuale riemersione del cetaceo. La testimonianza del Sig Pane, del Fauno,autore anche del video, è precisa e dettagliata. La giovane balena è entrata in porto, facendo uno sbruffo al centro quasi, poi a curvato verso la banchina , in cerca dell’uscita, incastrandosi nell’angolo.