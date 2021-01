Sorrento ( Napoli ) . Un freddo gelido pungente e tanti curiosi tenuti lontano dalla protezione civile, carabinieri e Guardia Costiera, alla fine del molo di attracco principale del porto sorrentino si staglia imponente la sagoma della balena. E’ questa la scena che si è presentata ai nostri occhi increduli. Positanonews sul posto col direttore Michele Cinque per vedere di persona cosa era successo, sentire le persone sul posto. Abbiamo visto il Presidente del Consiglio Luigi Di Prisco che è arrivato per un sopralluogo “Purtroppo è andata così, secondo gli esperti era inevitabile. Intanto si dovrà pensare a come smaltirla, attraverso gli stessi impianti delle macellerie e pescherie, poi sarà un problema di trasporto, intanto chi se ne deve occupare si è già organizzatoper domani ”

La balena aveva provato a uscire dal porto ma sbatteva contro la banchina sanguinante, poi non è stata vista più, purtroppo è morta, ora è riemersa anche per i gas che la gonfiano. A vista è impressionante con le scalanature sul corpo, una scena anomala nella Città del Tasso , gli esperti poi ci spiegheranno come è arrivata qui.