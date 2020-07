Frane in Costiera amalfitana: Capitaneria di Porto transenna area dello “scoglio a pizzo” ad Atrani

Sono incessanti i controlli della Capitaneria di porto in questi giorni in Costiera Amalfitana. Dopo gli episodi che hanno visto protagonisti i Comuni di Positano e Conca de’ Marini, c’è stata un’attività intensa della Guardia Costiera, con controlli in elicottero e non solo per lunghi tratti dei territori della Divina. Sembra che il problema del dissesto idrogeologico in Costiera amalfitana sia diventato un problema di prim’ordine, dopo gli episodi degli ultimi giorni.

Ultimo episodio si è verificato ad Atrani, dove i militari coordinati dal comandante dell’ufficio locale marittimo di Amalfi, Oronzo Montagna, hanno controllato la zona dello “scoglio a pizzo” e hanno deciso di porvi delle transenne poiché si sarebbe verificata la caduta di pietre nell’area sottostante. All’operazione hanno preso parte anche gli agenti della Polizia municipale e l’Ufficio tecnico comunale.