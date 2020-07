Atrani. Ingigantito il problema della caduta di pietre che ha portato al transennamento di un’area

Atrani. I militari coordinati dal comandante dell’ufficio locale marittimo di Amalfi, Oronzo Montagna, dopo aver controllato la zona dello “scoglio a pizzo”, hanno deciso di porvi delle transenne poiché si sarebbe verificata la caduta di pietre nell’area sottostante. All’operazione di messa in sicurezza hanno preso parte anche gli agenti della Polizia municipale e l’Ufficio tecnico comunale. Positanonews si è recato sul posto per verificare personalmente la reale situazione ed ha constatato che in realtà il problema è stato sopravvalutato ed ingigantito, anche se ovviamente le precauzioni sono sempre necessarie soprattutto in periodi in cui il flusso della gente è maggiore. Ma abbiamo voluto fotografare per voi le dimensioni delle piccole pietre cadute e che hanno portato alla chiusura dell’area. Giudicate voi stessi.