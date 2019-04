Ravello la meravigliosa Via Crucis di Domenica delle Palme 2019 . Anche il tempo, a dispetto delle previsioni, ha benedetto questa stupenda manifestazione, una delle più suggestive non solo della Costiera amalfitana, ma della Campania e d’ Italia. Grande organizzazione e gran lavoro corale. Qui si sente davvero lo Spirito di Ravello, di una comunità, quei tamburi sono come il cuore di una Città che batte, questa è Ravello il balcone nobile che si affaccia sulla Costa d’ Amalfi. La Città della Musica

Video Glassi