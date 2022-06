Positano Fuochi di San Pietro 2022Foto Giuseppe Di Martino . Laurito in festa ieri finalmente dopo due anni di pandemia , sono festeggiamenti molto sentiti anche per Praiano, storicamente Laurito ha fatto parte anche del Comune che va verso Amalfi. Finalmente dopo due anni di pandemia dunque la festa in presenza, la classica pizza, o altro, visto che la Taverna del Leone è un ristorante eccezionale, poi le bancarelle, l’atmosfera e la vista qui è unica. Una festa nella festa nell’omonimo albergo Hotel Il San Pietro, fra i migliori al mondo, che sta vivendo come tutta Positano una estate eccezionale . Bellissima e suggestiva la Solenne Celebrazione Eucaristica e processione della venerata Statua di S. Pietro con il nostro parroco don Danilo Mansi poi la musica del premiato concerto bandistico “Città di Sorrento” e lo Spettacolo musicale “Serenata Napoletana” hanno allietato la serata conclusasi con il tradizionale Spettacolo pirotecnico nella rada della perla della Costiera amalfitana .

Nel video la messa e il quartiere addobbato a festa

di 40 Galleria fotografica Fuochi di San Pietro 2022