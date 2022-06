Positano, la frazione di Laurito festeggia con fede la solennità di San Pietro Apostolo

A Positano oggi grande partecipazione per i festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo, protettore della frazione di Laurito. In tanti hanno partecipato alla Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco di Positano Don Danilo Mansi con la presenza del sindaco Giuseppe Guida. Al termine della Santa Messa la tanto attesa processione della venerata Statua di S. Pietro che torna dopo due lunghi anni di fermo.

Una devozione particolarmente sentita nella frazione positanese e che oggi ha avuto un sapore diverso perché finalmente si è potuti tornare a venerare la statua di San Pietro portata in solenne processione in segno di benedizione e protezione dei fedeli e della piccola frazione della perla della costiera amalfitana.