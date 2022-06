Positano: Laurito torna a festeggiare San Pietro Apostolo PROGRAMMA

Positano : Laurito torna a festeggiare San Pietro Apostolo. Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si prepara ai festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo, protettore della frazione di Laurito. La ricorrenza è stata sempre celebrata, ma ora finalmente , con la fine della pandemia, si torna a festeggiare

Da lunedì è partito il triduo di preparazione con la messa ogni sera alle 20, preceduta dal Santo Rosario. Domani il gran giorno dei festeggiamenti molto sentiti anche per Praiano, storicamente Laurito ha fatto parte anche del Comune che va verso Amalfi. Finalmente dopo due anni di pandemia la festa in presenza, la classica pizza, o altro, visto che la Taverna del Leone è un ristorante eccezionale, poi le bancarelle, l’atmosfera e la vista qui è unica. Poi ci sarà una festa nella festa nell’omonimo albergo Hotel Il San Pietro, fra i migliori al mondo, che sta vivendo come tutta Positano una estate eccezionale . A domani con i servizi di Positanonews che come sempre seguiamo con affetto questa ricorrenza .

Mercoledì 29 giugno – Solennità di S. Pietro

ore 7.30 – 9.30: S. Messe

ore 20.00: Solenne Celebrazione Eucaristica e processione della venerata Statua di S. Pietro

Il premiato concerto bandistico “Città di Sorrento” passerà per le vie del paese invitando a trascorrere una lieta festa

ore 21.30: Spettacolo musicale “Serenata Napoletana”

ore 23.30: Spettacolo pirotecnico a cura della ditta “Mansi”