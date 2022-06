Maiori: per le festività di San Pietro e Corpus Domini chiude al traffico via Chiunzi. ORDINANZA N.26 DEL 27 GIUGNO 2022 avente ad oggetto la chiusura al traffico di VIA CHIUNZI per festività “S. Pietro” e “Corpus Domini”

Con la presente ordinanza si istituiscono:

1. Il divieto di sosta e di fermata su ambo i lati, con rimozione, lungo il tratto della Via Chiunzi che collega la frazione di S. Maria delle Grazie con la frazione di S. Pietro fino all’incrocio di Via Chiunzi / Corso Reginna nei giorni 27, 28 e 29 giugno c.a. dalle ore 18,00 alle 24,00 e comunque fino a cessata esigenza;

2. Il divieto di transito durante lo svolgimento della processione e dei festeggiamenti e più precisamente:

– il giorno 27 dall’incrocio Via Chiunzi/Via Discede all’incrocio con Via Chiunzi/Corso Reginna;

– il giorno 28 dall’incrocio di Via Roma / Via N. Prov. Chiunzi al civ. 71 di Via Chiunzi;

– il giorno 29 dall’incrocio di Via Chiunzi / Corso Reginna all’incrocio di Via Discede / Via Chiunzi;

3. la relativa segnaletica stradale sarà installata a cura del locale Comando di P.L.

Qui l’ordinanza.