Vico Equense, imbrattati i muri del resort di Cannavacciuolo: disegnate delle svastiche. A dare la segnalazione sono stati i cittadini di Ticciano, frazione di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, dove sorge la struttura turistica.

“Voglio credere che le svastiche disegnate sul muro e sull’insegna del resort del famoso chef, Antonino Cannavacciuolo, a Vico Equense, come segnalato da diversi cittadini, siano il frutto di una bravata indegna e non l’ennesimo vergognoso richiamo a un’ideologia che la storia ha già condannato ampiamente. Anche se le stesse sono state poi cancellate nel corso della giornata, si tratta in ogni modo di un gesto vergognoso da non sottovalutare. Imbrattare i muri con i simboli dell’odio razziale, della violenza e del razzismo offende un’intera comunità specie in un momento come quello che viviamo, con una dolorosa guerra alle porte dell’Europa”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento che hanno accertato che una svastica è stata rimossa dai dipendenti del resort e un’altra è ancora visibile su un muro. Nessuna denuncia è stata presentata, ma indagini sono in corso.