Positano, il comandante della Polizia Municipale Ponticorvo: “Sosta gratuita delle auto dei disabili sulle strisce blu”

A Positano è stata applicata la legge, entrata in vigore lo scorso 1 gennaio, che prevede la sosta gratuita sulle strisce blu per le auto dei disabili munite di regolare contrassegno qualora i posti riservati alla sosta disabili risultassero già occupati o indisponibili.

Sull’argomento abbiamo sentito il Comandante della Polizia Municipale Sergio Ponticorvo: «La nuova modifica al Codice della Strada, a mio sommesso avviso, è immediatamente operativa dal primo gennaio e consente la sosta gratuita pei i disabili muniti di contrassegno disabili, qualora i posti riservati siano occupati. Qualora fossero stati violati tali principi può essere proposto ricorso al Prefetto per l’annullamento del verbale, ai sensi dell’articolo. 203 del Codice della Strada»