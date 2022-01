Piano di Sorrento, il vice sindaco Gianni Iaccarino “Da domani si applica la legge sulle strisce blu gratuite per i disabili”. Una campagna stampa quella di Positanonews, sollecitata dai cittadini, che ha portato all’adeguamento anche a Piano di Sorrento della normativa nazionale. Dunque avevamo ragione noi , e i nostri lettori che ci inviavano messaggi e lettere di proteste, anche a Piano andava applicata la legge, anche se c’era un concessionario. Negli altri comuni è stata applicata, in tutta Italia e in Campania, ci siamo rivolti anche ai comandanti della polizia municipale del nostro territorio, della Penisola sorrentina e Costiera amalfitana . Abbiamo sentito Rosa Russo comandante di Sorrento, Sergio Ponticorvo comandante della polizia comunale di Positano, e anche associazioni di disabili . A Piano è stato finalmente concertato con la SIS, la società che ha avuto in appalto le strisce blu carottesi, come ci spiega Gianni Iaccarino che con Marco d’ Esposito e il comandante Galano con il sindaco Salvatore Cappiello questa sera hanno deliberato in Giunta per la gratuità per i disabili, muniti di regolare certificato ( altrimenti, ricordiamolo, si concretizza una truffa , con conseguenze penali oltre che amministrative, ndr ) . Il vice sindaco Gianni Iaccarino che informa, fra l’altro, che fra sei mesi si farà il punto della situazione anche economica con la SIS. Una scelta che ci fa felici, Positanonews è sempre al fianco dei deboli e dei diversamente abili, ai quali deve essere dato pieno diritto di integrazione ovunque.