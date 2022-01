Piano di Sorrento, Luigi Russo nuovo ragioniere a scavalco con Meta. Cappiello comincia a cambiare le pedine degli uffici . Il dottor Luigi Russo, in forza al Comune di Meta, che a seguito di convenzione con il Comune di Piano presterà servizio per 18 ore settimanali e per il tempo di sei mesi (rinnovabili) alla guida dell’Ufficio Servizi Finanziari, Economato, Tributi e Patrimonio. Proprio ieri si sono visti nella sede del Palazzo Municipale di Piazza Cota proprio il sindaco di Meta Peppe Tito con Salvatore Cappiello. Russo sostituisce Tramontano di Massa Lubrense subentrato, sempre in via provvisoria, all’ex titolare dell’ufficio, il dottor Vincenzo Limauro trasferitosi in pianta stabile al Comune di Sorrento ed occasionalmente impegnato sia dal Comune di Piano sia da quello di Meta per svolgere adempimenti particolarmente complessi connessi alla gestione finanziaria dell’ente. E’ una delle pedine dell’apparato amministrativo che si stanno cambiando, la regia spetta a Giovanni Ruggiero , che ha la delega al personale, ma è lo stesso sindaco Cappiello che da sempre, anche in precedenti esperienze amministrative, ci teneva ad intervenire nella macchina amministrativa. Dopo il segretario comunale sostituito con Pasquale Marrazzo , come anticipato da Positanonews, sarà la volta di Cannavale e Amodio, non è un segreto che si vorrebbe fare un concorso e neanche un mistero che sicuramente verrà coinvolto Graziano Maresca.