Piano di Sorrento: il dott. Pasquale Marrazzo è il nuovo segretario comunale. Il dott. Pasquale Marrazzo è il nuovo segretario comunale di Piano di Sorrento, scelto dal sindaco Salvatore Cappiello, in sostituzione del dott. Michele Ferraro, nominato dall’allora sindaco Vincenzo Iaccarino nel 2016.

Classe 1967, laureato in giurisprudenza, Marrazzo, che lascia il Comune di Angri dove era in servizio dal 2019, si insedierà dalla prossima settimana.

In precedenza è stato segretario anche a San Marzano sul Sarno, a Positano, Ravello, Casavatore. Nel 2017 presentò domanda al Comune di Piano per la nomina nel nucleo di valutazione, ma non fu scelto.

Il primo cittadino con decreto N°13/2021 ha proceduto al conferimento delle posizioni organizzative ai funzionari. Le principali novità riguardano la conferma dell’architetto Francesco Saverio Cannavale all’UTC fino al 31 agosto ’22, mentre il ragioniere capo è scaduto il contratto con il dotto. Antonio Tramontano del Comune di Massa Lubrense ed è stata stipulata convenzione con il Comune di Meta per la sostituzione. Confermati Giacomo Giuliano, vice segretario, Michele Amodio (UTC edilizia privata), Michele Galano (VV.UU.), Luigi Maresca (commercio) fino alla data del prossimo pensionamento.