Ravello, ecco tutti i voti per candidato, Gianluca e Paola Mansi in Giunta con Vuilleumier, Nicola Amato fuori

Lo abbiamo scritto due anni fa su Positanonews, disegnando questo scenario per Ravello in Costiera amalfitana. La divisione fra Salvatore Di Martino e Ulisse di Palma avrebbe portato alla vittoria di Paolo Vuilleumier che torna a diventare sindaco della Città della Musica. Onore a Ravello perchè è stato l’unico comune dove c’è stata una competizione elettorale, mentre a Praiano, Conca dei marini e Cetara c’è stata una sola lista, con la novità ottima del primo sindaco donna.

Il nuovo consiglio comunale di Ravello e ipotesi giunta

Dai voti dei singoli candidati riportati sotto emerge la grossa affermazione di Gianluca Mansi con 166 voti il più votato in assoluto seguito da Nicola Fiore 116 , Vincenzo Ferrara 73 e Franco Lanzieri 65 , Raffaele Scala 62, Pasqualino Civale 54, e Luigi Mansi 51, l’ottima Paola Mansi con 45 voti, prima dei non eletti, unica donna in lista, potrebbe essere coinvolta in Giunta dal neo sindaco Paolo Vuilleumier , Positanonews pubblicherà l’ufficialità tempestivamente come facciamo sempre oramai quotidianamente da 16 anni a Ravello. All’opposizione Salvatore Di Martino che si porta l’ottima Giuliana Buonocore che ha portato a casa ben 68 preferenze, mentre Luigi Cioffi con 65 è il primo dei non eletti a seguire Ivan Calce e Luigi Buonocore, il nocciolo duro dell’avvocato Di Martino, da notare le ottime performance dei candidati di Ulisse Di Palma, Nicola Amato con 133 preferenze ha fatto un record a Ravello non riuscendo a essere eletto e Maria Pia Di Lieto 87 , più dietro l’ex consigliere comunale Dario Cantarella. Da rilevare che Secondo Amalfitano si è defilato da questa campagna elettorale. In neretto i componenti del Consiglio Comunale, 7 in maggioranza con il sindaco e 3 in minoranza .