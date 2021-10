Ravello, i ringraziamenti delll’ex consigliere di minoranza Nicola Amato

Ravello. Condividiamo il post pubblicato sulla sua pagina Facebook dall’ex consigliere di minoranza Nicola Amato all’indomani delle elezioni comunali che hanno visto l’elezione a sindaco di Paolo Vuilleumier: «Viva Ravello. Nel segreto dell’urna i cittadini di Ravello hanno scelto i loro amministratori per i prossimi cinque anni. A tutti i candidati eletti va l’augurio del bene operare a servizio di questa comunità e delle persone in difficoltà. In questi cinque anni non sono stato il consigliere di minoranza ma il consigliere di tutti, delle tantissime persone che ho conosciuto nella mia vita. Ho sempre espletato il mio ruolo col buon senso e con le determinazioni che le circostanze imponevano. A quanti hanno creduto in noi va il grazie di tutto il gruppo di Ravello va OLTRE, un grazie particolare ai tanti che mi hanno espresso un voto personale di stima e di fiducia e alle persone che mi sono state vicine. Sono onorato di aver potuto servire, da funzionario prima e consigliere dopo, per oltre quaranta anni, questa città e tutti voi cittadini di Ravello. Grazie Ravello. Viva Ravello».