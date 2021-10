Ravello, Paolo Vuillemier sceglie Gianluca Mansi vice sindaco e Paola Mansi assessore, e ora la Fondazione

Ravello, Paolo Vuillemier sceglie Gianluca Mansi vice sindaco e Paola Mansi assessore, come da previsione . La Città della Musica è la prima in Costiera amalfitana ad aver già designato la Giunta , come anticipato da Positanonews, ma non era complicato. Quindi il super votato Gianluca Mansi , poi la quota rosa Paola Mansi. Fra le priorità riaprire la mensa scolastica, le palestre, i trasporti. Intanto è cominciata la stagione convegnistica , già fra ieri e oggi vari interessanti, a Villa Rufolo si è parlato anche della Fondazione Ravello e della nomina del direttore artistico Alessio Vlad . Ci sarà da far quadrare il cerchio dell’Auditorium Oscar Niemeyer e Palazzo Episcopio. Fra le priorità la manutenzione e pulizia, per queste attività sembra che avrà la delega Nicola Fiore.