Santa Maria Assunta a Positano: fede, energia e gioia. In quest’ultimo lembo di terra, spartiacque tra le province di Salerno e Napoli, avamposto della Divina, il culto per la Madonna venuta dal mare è molto sentito. La tradizione racconta del suo arrivo da un paese dell’Oriente a bordo di un veliero bloccato al largo di Positano da una bonaccia, quando ad un tratto i marinai udirono una voce proveniente dal prezioso carico: “ Posa, Posa ”, che interpretarono come la volontà della Madonna di essere lasciata su questo lido.

Da questo leggendario episodio alcuni fanno derivare anche l’etimo Positano che è, in realtà, ben più antico. In occasione del ferragosto, solennità dell’Assunzione di Maria, si celebra la sua tanto attesa festa con la processione della settecentesca statua per le vie del paese e presso il lido del mare richiamando numerosi devoti ma anche turisti da ogni parte del mondo. Per una festa di fede che diventa occasione di incontro per migliaia e miglia di persone di ogni età.

La vita pastorale della comunità religiosa della parrocchia Santa Maria Assunta, guidata dal parroco don Danilo Mansi , è scandita dalle attività legate alla formazione innanzitutto dei catechisti e dei bambini e dei ragazzi in preparazione ai Sacramenti, a percorsi associativi come il gruppo dei Ragazzi Missionari guidato dalle suore Missionarie Serve del Divino Spirito e l’Azione Cattolica Ragazzi con la preparazione di un notiziario online “#seguilanotizia”, il gruppo ministranti impegnato nel servizio liturgico.

Un segnale di ripresa e di speranza sarà il “CreGrest” che è in programma dal 26 luglio al 1° agosto in collaborazione con il servizio di pastorale giovanile dell’Arcidiocesi di Amalfi e Cava, una settimana che è interamente dedicata all’animazione dal titolo “Hurrà, un’esclamazione di gioia, di entusiasmo ed energia”.