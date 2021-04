Positano. SOS Animali raccoglie l’appello di Positanonews “Adozione del Cuore” per Lulù . E’ servito l’appello pubblicato questa mattina sul nostro giornale per Lulù, il cane alla Garitta per il quale già qualcuno aveva fatto segnalazioni alle autorità, motivo per cui abbiamo scritto un articolo per accellerare , nell’interesse del cane stesso , una soluzione, perchè, visto che è solo, putroppo a volte segue e abbaia ai ciclomotori, con i rischi alle persone ma anche a se stesso. Le bravissime volontarie si sono mosse per l’adozione, forza e coraggio, diamole una mano.

ADOZIONE DEL CUORE

Lui è 𝓛𝓾𝓵𝓾’ ,

ha 8 anni circa.

Arrivato dal nulla 5 anni fa aPositano, accolto dai negozianti e amato dai turisti, tra una carezza ed una crocchetta, è rimasto in strada, sotto la pioggia, al freddo e nelle estati torride.

È un cane docile e affettuoso, forse per un trauma ha sviluppato un’avversione per macchine e motorini ai quali corre dietro quando gli sfrecciano vicino, per cui è diventato pericoloso farlo rimanere in strada.

Merita, come tutti gli animali abbandonati, un tetto sulla testa ed un posto nel cuore di una famiglia.

