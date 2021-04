Positano: cane alla Garitta, troviamogli una casa! A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, in località Garitta da tempo è sempre presente un cane. Sebbene non sia pericoloso, ha l’abitudine di seguire alcuni motorini, cosa che potrebbe creare problemi non solo a chi non è a conoscenza della sua presenza sul luogo, ma anche a se stesso, rischiando di essere investito.

A tal proposito, dunque, insieme ad “SOS Animali” lanciamo un appello: troviamogli una casa, o questo povero animale presto rischierà di essere chiuso in canile!