Buone notizie in Costiera amalfitana: tamponi a domicilio a Praiano. A Ravello si attende esito per il sindaco

Costiera amalfitana. Dopo l’aumento dei contagi degli ultimi giorni – in particolare a Maiori, Ravello e Praiano – le amministrazioni e l’Asl si stanno organizzando nei migliori dei modi. Come dimostrano le foto di LDL Photographer-Leopoldo De Luise, a Praiano questa mattina si sono svolti regolarmente i tamponi a domicilio. Lo stesso vale a Ravello, dove sono tutti impegnati e a lavoro per combattere la problematica. Abbiamo sentito il sindaco Salvatore di Martino, che è in attesa di effettuare un nuovo tampone. “Tutte le nostre forze sono rivolte alla battaglia contro il Covid”, ci ha raccontato il sindaco Ravello, a cui va tutta la nostra solidarietà. Riconosciamo un attimo lavoro a tutti: in questo modo senz’altro riusciremo ad uscirne!