Sorrento. La storica e tradizionale “Caccia al tesoro” organizzata dall’associazione culturale Nemesi, che a fine estate era stata rinviata a causa dell’emergenza Covid-19, risente ancora del periodo difficile che stiamo vivendo con le restrizioni che fanno ancora parte della vita quotidiana. Non si è potuta svolgere nel modo tradizionale ma gli organizzatori e gli amici della Caccia al Tesoro hanno deciso di incontrarsi in video per dare un segno di speranza e resilienza.