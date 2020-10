Salerno: il Comune di Camerota piange Nancy Chirichiello, morta a 21 anni per un malore

Salerno. Camerota piange la morte di Nancy Chirichiello. La ragazza, di appena 21 anni, è deceduta improvvisamente nella notte tra mercoledì e ieri, nella frazione Licusati. Una morte inspiegabile, sulla quale la famiglia chiede chiarezza. I genitori hanno presentato formale querela attraverso il proprio legale di fiducia. La ragazza, due giorno fa, si trovava in casa con i familiari, quando ha avvertito un malore. Chi era con lei ha provato ad aiutarla e a praticarle il massaggio cardiaco. Inutile l’intervento dei sanitari. Quando gli infermieri e il medico sono giunti nell’abitazione a bordo di due ambulanze, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Una morte inspiegabile, con diversi punti interrogativi. Solo due giorni prima la ragazza si era recata all’ospedale di Vallo, lamentando dolori al petto, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. Dopo la denuncia dei familiari, la Procura di Vallo ha aperto un fascicolo d’indagine. La salma della giovane è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale San Luca, in attesa dell’autopsia. Il medico legale dovrà fare luce sulle cause del decesso.

Nancy, pochi giorni prima della tragedia, avrebbe avvertito dolori al petto e altri disturbi. L’esito dell’autopsia sarà fondamentale per capire la reale causa del decesso. I funerali, inizialmente fissati per questa mattina, alle 10, sono stati annullati. La nuova data sarà resa nota solo dopo che i magistrati firmeranno la restituzione della salma alla famiglia. Una comunità sotto choc. Un grande dolore per tutta Camerota. Nancy era conosciuta e benvoluta nelle quattro frazioni del Comune. Frequentava l’università Federico II di Napoli ed era una ragazza molto attiva. Aveva fatto danza negli anni precedenti ed era sempre presente a eventi e manifestazioni organizzati in paese.

«Nel nostro Comune c’è un’aria tetra, un silenzio innaturale – ha detto il sindaco Scarpitta, che ha proclamato il lutto cittadino – perché Nancy era una ragazza molto amata, che si spendeva per il sociale, molto partecipe alla vita del Comune. Ci stringiamo con grande commozione all’immane dolore che ha colpito questa famiglia». Non è la prima volta che una tragedia del genere colpisce i Chirichiello. La mamma, che lavora d’estate come agente della polizia municipale, diversi anni fa aveva subito in occasioni diverse la morte di due figli, appena nati. Tantissimi i messaggi di cordoglio per Nancy. Una ragazza solare con tanta voglia di vivere stroncata nel cuore della gioventù da un destino atroce. Una tragedia che ha gettato la piccola frazione di Licusati nello sgomento. Nancy aveva una vita da vivere, ma il suo cuore ha cessato improvvisamente di battere.