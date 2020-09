Positano, Don Danilo Mansi festeggia i suoi primi 11 anni da sacerdote

Positano (Salerno). Oggi Don Danilo Mansi festeggia i suoi primi 11 anni da sacerdote. E’ stata una grande emozione per i positanesi quando ad agosto hanno dato il benvenuto a Don Danilo che, alla presenza del Vescovo della Diocesi di Amalfi Cava de’ Tirreni Mons. Orazio Soricelli e di Don Giulio Caldiero, ha preso possesso canonico della Parrocchia di Santa Maria Assunta.

“Sono ancora emozionato, soprattutto per l’accoglienza perché penso sia stato il gesto più caloroso da parte di questa comunità – ci aveva detto in quell’occasione Don Danilo – che dal primo istante mi ha fatto percepire il proprio affetto e il proprio benvenuto, al di là dei momenti formali, anche se non è stato un momento formale la celebrazione di ieri sera, devo dire che mi ha emozionato tanto”. Don Danilo Mansi si è detto poi determinato, ad organizzare attività per i giovani il prossimo inverno. “Certo, ci sono le energie e i talenti che il Signore ci ha dato, quindi vanno messi al servizio della comunità. C’è una parola che desidero utilizzare, cioè quella del “servizio”.

La redazione di Positanonews fa i migliori auguri al parroco Don Danilo per i primi 11 anni di sacerdozio!