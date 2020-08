Positano, intervista a Don Danilo Mansi: “Emozionato, soprattutto per l’accoglienza”

A Positano ieri sera c’è stata la cerimonia di insediamento del nuovo parroco Don Danilo Mansi. Positanonews ha intervistato il nuovo sacerdote della Chiesa di Santa Maria Assunta, sentendo a freddo come si sente nella nostro paese. “Sono ancora emozionato, soprattutto per l’accoglienza perchè penso sia stato il primo gesto più caloroso da parte di questa comunità – ci ha detto Don Danilo – che dal primo istante mi ha fatto percepire il proprio affetto e il proprio benvenuto, al di là dei momenti formali, anche se non è stato un momento formale la celebrazione di ieri sera, devo dire che mi ha emozionato tanto”. Don Danilo Mansi si è detto poi determinato, ad organizzare attività per i giovani il prossimo inverno. “Certo, ci sono le energie e i talenti che il Signore ci ha dato, quindi vanno messi al servizio della comunità. C’è una parola che desidero utilizzare, cioè quella del “servizio””.