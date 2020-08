Cava de’ Tirreni. Giulia ed il suo gesto eroico: travolte dall’auto, ha messo prima in salvo la sua amica. Giulia, un gesto eroico per salvare l’amica. Travolte mentre mangiano un panino: la 18enne di Cava, ora con una gamba amputata, ha evitato l’investimento. Giulia, la 18enne di Cava dei Tirreni rimasta vittima la notte tra giovedì e venerdì scorso di un terribile incidente stradale che le ha procurato la perdita della gamba sinistra, si era accorta dell’arrivo dell’auto che l’ha poi travolta ma ha pensato prima a mettere in salvo la sua amica seduta accanto a lei. Un gesto eroico che poteva costarle la vita: è quanto ricostruito nelle ultime ore dagli investigatori che stanno lavorato al sinistro avvenuto in via Nazionale, a Nocera Superiore, e che ha portato al ritiro della patente e alla denuncia per un giovane di 19 anni che ora dovrà rispondere di lesioni colpose gravissime e guida in stato d’ebbrezza.

Le due 18enni alle tre di notte stavano sedute sul muretto che costeggia via Nazionale proprio davanti al Mc Donald’s: un luogo all’apparenza sicuro visto anche il largo marciapiedi che lo separava dalla carreggiata. Ma quello che le due ragazze ritenevano un posto sicuro si è rivelato pericolosissimo: all’improvviso, infatti, su di loro è piombata un’auto diretta alla nota catena di fast food. Il giovane alla guida di una Mini bianca, scendendo da Cava a grossa velocità, è sbandato in curva piombando sul marciapiedi ed investendo le due ragazze.

Giulia, istintivamente, ha spinto l’amica fuori dalla traiettoria dell’auto ma poi non ha fatto in tempo a mettersi in salvo. Quando è giunta in ospedale a Nocera Inferiore purtroppo la gamba sinistra, dal ginocchio in giù, era troppo compromessa ed i medici non hanno potuto fare altro che amputarla.